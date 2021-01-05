Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главным богатством страны «священную землю, унаследованную от предков»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главным богатством страны ее «священную землю, унаследованную от предков». «Никто извне» не отдавал казахам занимаемую ими территорию, они жили на ней много веков, написал он в статье, опубликованной сегодня в республиканской газете. Тоекаев призвал противостоять провокациям со стороны «некоторых иностранцев». Конкретных имен он не назвал. Ранее депутат-единоросс Вячеслав Никонов назвал территорию Казахстана подарком России.
2021-01-05T18:32:26+03:00
2021-01-05T18:32:26+03:00
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18:32, 05 января 2021
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