В Великобритании снова ввели карантин из-за коронавируса

Он продлится по крайней мере до середины февраля, — передает Би-би-си Ньюс. В условиях карантина выходить из дома можно только в экстренных случаях – для покупки продуктов и предметов первой необходимости, обращения за медицинской помощи и поездок на работу при отсутствии возможности работать из дома.

В последние семь дней в Британии регистрировали более 50-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. В больницах сейчас больше пациентов с COVID-19, чем во время первой волны эпидемии. В начале декабря в Британии стартовала вакцинация от коронавируса, и первую дозу вакцины получили свыше 900 тысяч человек.

Власти Великобритании объявили о мерах поддержки бизнеса более чем на 4,5 миллиарда фунтов. Большая часть средств пойдет на единовременные субсидии компаниям розничной торговли, гостиничного бизнеса и сферы развлечений.