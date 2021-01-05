Эдвард Сноуден, а также Джулиан Ассанж и его информатор Челси Мэннинг выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Эдвард Сноуден, а также Джулиан Ассанж и его информатор Челси Мэннинг, уже в очередной раз за последние годы, выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

В этом году инициатором выдвижения стала лауреат Премии 1976 года, основатель движения Peace People Мейрид Корриган, удостоенная этого звания за большой вклад в разрешение конфликта в Северной Ирландии. Газета Irish News напоминает, что активистка оказалась вовлеченной в борьбу за мир у себя на родине после того, как боевик экстремистского крыла Ирландской республиканской армии, спасаясь на автомобиле от полиции, насмерть сбил троих ее малолетних родственников. О номинации Джулиана Ассанжа, пишет газета, было сообщено почти сразу после того, как британский судья заблокировал его экстрадицию в Соединенные штаты, где основателя Викиликс ожидает судебный процесс по обвинениям в заговоре против правительства и хакерстве.

Защищая свой выбор, пишет информационный портал News.am, 76-летняя Мейрид Корриган заметила, что и Сноуден, и Ассанж, и Мэннинг «продемонстрировали примеры стойкости, рассказывая о незаконных действиях властей». По ее словам, Сноуден, работая в американской разведке, не мог молчать, видя доказательства слежки администрации за своими гражданами; Ассанж как издатель разоблачал преступления США в Ираке и Афганистане, а военнослужащая Челси Мэннинг, отсидевшая семь лет в тюрьме и помилованная президентом Обамой, не могла и не хотела мириться с убийствами мирных иракских жителей.

СМИ сообщали, что все трое уже выдвигались, хотя и безуспешно, на Нобелевскую премию мира, как это было, например, в 2020-м. Шесть лет назад группа западных политиков предложила дать Премию Эдварду Сноудену, совместно с редактором британской Гардиан, который использовал в публикациях разоблачительные материалы бывшего сотрудника Агентства Национальной Безопасности США.

Среди других деятелей, которые были номинированы на Нобелевскую премию мира 2021 года, – россияне Алексей Навальный и Владимир Путин.

Нобелевская премия мира вызывала и продолжает вызывать много вопросов, — сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор Нового литературного обозрения Ирина Прохорова.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа. «Пока у нас нет вакцины от вируса, еда лучшая вакцина от хаоса», — сказала председатель норвежского Нобелевского комитета Райсс Андерсен, объявляя лауреата.