Страны Персидского залива подписали соглашение с Катаром, который обвиняли в поддержке терроризма

Таким образом, дипломатический конфликт спустя три с половиной года подошел к концу.

Соглашение назвали «Заявление Эль-Ула» — по месту его подписания – саудовского города, где стартовал саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Документ предусматривает открытие воздушного пространства, морских и сухопутных границ с Катаром. Блокаду полуостровного государства страны Персидского залива снимут, транспортное сообщение восстановят. Подписи под документом поставили эмиры Катара и Кувейта, наследные принцы Саудовской Аравии и Бахрейна, вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов и вице-премьер Омана. Прямую трансляцию вёл телеканал Аль-Арабия. Несмотря на пандемию, представители стран Ближнего Востока решили встретиться лично, а не в виртуальном формате. Эмир Катара Тамим аль Тани впервые за несколько лет приехал на саммит и перед его началом тепло общался с другими участниками. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, с которым эмир Катара даже обнялся при встрече, назвал смелым шагом подписание соглашения. По его мнению, это поможет укрепить братство и стабильность в регионе на фоне обострения отношений с Ираном. Наследный принц поблагодарил Соединённые Штаты за усилия по урегулированию разногласий с Катаром. Приехал на саммит и старший советник действующего президента США по Ближнему Востоку и его зять Джаред Кушнер. Он помог сблизить позиции Катара и других стран региона перед уходом Трампа с поста президента. Напомню, летом 2017-го Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Бахрейн, а также Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела стран Персидского залива. Экономическое сотрудничество с Катаром прекратили, ввели транспортную блокаду эмирата. От Катара требовали, в том числе, закрыть телеканал «Аль-Джазира, снизить уровень дипотношений с Ираном, полностью разорвать отношения с исламскими боевиками. В Дохе решение арабских соседей назвали необоснованным. Попытки нормализовать ситуацию успеха не принесли. По условиям соглашения Катар откажется от исков, поданных в связи с блокадой, отмечает агентство Рейтер.

В Евросоюзе подписание соглашения с Катаром назвали очень хорошей новостью.