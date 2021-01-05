Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо

Об этом объявили иранские власти. ООН призвала Тегеран соблюдать условия ядерной сделки, которая предполагает обогащение урана на уровне не более 3%. США уже назвали действия Ирана ядерным шантажом.

Большинство стран воспримут действия Ирана как вызов, — сказал в эфире «Эха Москвы» сотрудник Института Европы РАН Александр Шумилин.

По словам Шумилина, теперь Израиль и недружественные Ирану арабские страны попытаются оказать давление на Запад для сдерживания Тегерана.

В свою очередь, член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает мирные переговоры с Тегераном единственным способом не допустить эскалации конфликта.

По оценке Морозова, возможно обострение ситуации вплоть до военных столкновений, если договориться не получится.