В американском штате Джорджия сегодня пройдут ключевые выборы в Сенат, от которых будет зависеть расклад сил в верхней палате.

В Сенате США заседают сто сенаторов — по два от каждого из пятидесяти штатов. До ноябрьских выборов у республиканцев было большинство в 53 голоса. По итогам выборов одно место они потеряли, а еще два — оба от штата Джорджия, ушли на второй тур, поскольку защищавшие свои места сенаторы-республиканцы не смогли набрать простое большинство голосов. Джорджия была традиционно республиканским штатом, но на состоявшихся президентских выборах победу в нем одержал Джо Байден. Оба кандидата от Демпартии — И 33-летний журналист-расследователь Джон Оссоф, и чернокожий священник Рафаэль Уорнок по последним опросам обходят республиканцев на 2 п.п. В понедельник избранный президент Джо Байден провел предвыборный митинг в Джорджии в поддержку демократов. Защищающий свое место против Оссофа 71-летний сенатор-республиканец Дэвид Пердью объявил, что уходит на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого был подтвержден коронавирус. Для сохранения контроля над Сенатом республиканцам необходимо выиграть хотя бы одну гонку. В противном случае у демократов будет 50 голосов и решающий голос избранного вице-президента Камалы Харрис, которая будет также являться президентом Сената. Таким образом, демократы будут контролировать все три ветви власти — президентское кресло, Палату Представителей и Сенат.

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», около трех миллионов жителей Джорджии проголосовали досрочно.

Избранный президент США Джо Байден призвал своих сторонников активно участвовать в выборах в Джорджии. Он подчеркнул, что это голосование определит политический курс страны на многие годы.

Действующий президент Дональд Трамп назвал предвыборную гонку в Джорджии незаконной и недействительной. Трамп продолжает настаивать на своей победе на прошедших президентских выборах. Он пообещал, что в ближайшее время будет обнародована новая важная информация о результатах голосования.

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс попросили ФБР завести уголовное дело против действующего президента Дональда Трампа, — сообщает телеканал NВС-Ньюз. Поводом для расследования стал обнародованный телефонный разговор Трампа с госсекретарем штата Джорджия во время которого Трамп потребовал найти достаточное количество голосов в его поддержку. Демократы считают, что это доказывает желание Трампа сфальсифицировать результаты президентских выборов.

От Дональда Трампа сейчас хотят избавиться и республиканцы, и демократы. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

По мнению Андрея Коробкова, США столкнулись сейчас с таким общественным расколом, которого не было в стране уже многие десятилетия.