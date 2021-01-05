Главного редактора издания «Новости Киселевска» Наталью Зубкову вызвали на допрос в МВД по делу о клевете

Зубкова связывает это дело со своей публикацией о техническом состоянии и поборах в одной из школ Киселевска.

По словам Зубковой, в ее материале есть выдержка из технического состояния школы, в которой говорится, что дальнейшая эксплуатация здания недопустима, а реконструкция здания на предмет сейсмоусиления нецелесообразна и сопоставима со стоимостью нового строительства.

По словам журналистки, инициатива допроса исходит от городского прокурора Алексея Трефилова в связи со вступлением в силу нового закона, предусматривающего крупные штрафы и лишение свободы за клевету, — сообщает «Новая газета».