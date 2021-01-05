Информационный проект Еврокомиссии опубликовал рейтинг провалов кремлевской пропаганды

Его возглавляет операция по отравлению Алексея Навального, которая названа большим позором для российского государства.

Сама попытка отравления составителями не рассматривалась. В записке эти «радикальные меры» назвали обычным для Кремля делом, а вот информационное сопровождение, выдвигаемые версии события, а также действия сотрудников ФСБ с точки зрения авторов были непрофессиональными. Это большой позор для российского государства – подытожили исследователи. На втором месте осталась главная тема года – пандемия. Авторы насчитали 700 фейковых сообщений о ситуации с коронавирусом на Западе, а также нашли множество попыток дискредитировать европейские и американские вакцины. В вину России поставили даже прекращение критики в адрес компании АстраЗенека, после того, как было объявлено о сотрудничестве с Россией. Замкнул тройку лично режиссер Никита Михалков, который обвинил в каналы оппонентов в том, что они завысили количество вышедших на улицу с помощью фотомонтажа. При этом, как уверяют авторы доклада, он сфальсифцировал масштабы протестов сам.

В материале также упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко с фейковым перехватом разговора двух агентов западных спецслужб Майка и Ника. Как отмечают авторы рейтинга, запись звучит настолько нелепо, что на ее подлинности не настаивали даже официальные российские СМИ. Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, что если народу он не нравится, решить этот вопрос можно только на выборах. В Белоруссии с августа не стихают протесты несогласных с результатами выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Протестующие считают, что победила Светлана Тихановская, а выборы сфальсифицированы. Многие европейские страны не признают Лукашенко легитимным президентом