Разработчики вакцины от коронавируса Спутник рапортуют о том, что уже привиты более одного миллиона россиян

Сообщается, что около полутора миллионов доз вакцины поступят в гражданский оборот до конца новогодних праздников. В Министерстве здравоохранения называют Спутник высокоэффективной и безопасной вакциной.

На вопросы о масштабах вакцинации и последствиях от использования препарата в течение дня отвечал директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он оценил число привившихся в рамках гражданского оборота в миллион с лишним человек. Это цифра больше той, которую на минувшей неделе называл министр здравоохранения. Михаил Мурашко заявил в субботу о 800 тысячах вакцинировавшихся, но эти данные показались наблюдателям явно завышенными с учетом предыдущих комментариев чиновников о темпах прививочной кампании.

Как отметил Гинцбург, Минздрав и Росздравнадзор фактически в режиме онлайн отслеживают все побочные явления. Впрочем, картина, которую наблюдают специалисты, их не удивляет. Все негативные симптомы ранее уже были перечислены в инструкциях к препарату.

Руководитель института им. Гамалеи заявил, что день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины. До конца праздников общий объем составит полтора миллиона доз. Гинцбургу пришлось прокомментировать слова греческой коллеги из Национального комитета по вакцинации, которая заявила, что Россия и Китай, пошли на риск масштабного применения вакцин до завершения испытаний.

Российский ученый заявил на это, что отечественная вакцина «проверена, более чем». По его словам, британские и американские разработчики идут по этому же принципу. Того же мнения придерживается замглавы Минздрава Виктор Фесенко. Он считает, что «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность.

О ходе вакцинации в столице первого января говорил Сергей Собянин. По его словам, к тому моменту прививку от коронавируса в городе сделали 50 тысяч человек, а еще 100 тысяч записались.

В Петербурге, по официальным данным на вчерашний день, вакцину получили около 6 тысяч человек.

Смольный опубликовал список телефонов всех семидесяти пунктов вакцинации, которые работают в городе. Ранее чиновники предоставили лишь список адресов, по которым можно было сделать прививку, а вице-губернатор Евгений Елин рассказал агентству Росбалт, в Петербурге нет желающих получить вакцину. По его словам из 25 тысяч доз препарата, которые доставили петербургским медикам, использовали лишь пятую часть, остальные ждут на складе. В некоторых поликлиниках начали делать уколы всем, кто обратился за прививкой, хотя Смольный напоминает, что приоритетными группами для вакцинации в городе остаются медицинские и социальные работники, педагоги, сотрудники МВД и горожане старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Кстати, губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что ограничения в новогодние праздники позволили снизить заболеваемость в городе.

Вакцинация от коронавируса в США идет медленно и неэффективно, — считает экономист Сергей Алексашенко

Алексашенко считает, что в отличие от США эффективно проводит вакцинацию Израиль. По словам Алексашенко, в той же Великобритании вакцинация проходит быстрее, чем в США. Первую дозу уже получили более одного миллиона израильтян, это более 13% населения, — рассказала «Эху Москвы» корреспондент израильского новостного сайта Ньюз.ру Алла Гаврилова.

Как отмечает местная пресса, в Израиле наблюдается нехватка вакцины. Поступление препарата Moderna ожидают только в марте.