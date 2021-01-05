Самолет, на котором, согласно расследованию ФБК, передвигается супруга экс-премьера Медведева Светлана, летал в Лондон

Самолет, на котором, согласно расследованию ФБК, передвигается супруга экс-премьера Дмитрия Медведева Светлана, летал в Лондон, несмотря на приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом свидетельствуют данные сервиса ADS-B Exchange, на которые обратило внимание интернет-издание «МБХ медиа». Согласно информации сервиса, бизнес-джет вылетел из московского аэропорта Внуково накануне в 17:23 и приземлился в аэропорту Фарнборо в 20:50. Всего через 26 минут он вылетел обратно и после полуночи вернулся в Москву.