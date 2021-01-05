Владимир Путин объявил о создании фонда для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями

Проект указа подготовлен, сказал президент на совещании по социальным вопросам. Фонд получит название «Круг добра». Наполняться он будет за счет средств, которые будут получены в результате повышения до 15% налогов на доходы для физических лиц свыше 5 миллионов рублей в год.
2021-01-05T17:32:13+03:00
2021-01-05T17:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 05 января 2021
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