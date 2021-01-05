Владимир Путин объявил о создании фонда для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями

Проект указа подготовлен, сказал президент на совещании по социальным вопросам. Фонд получит название «Круг добра». Наполняться он будет за счет средств, которые будут получены в результате повышения до 15% налогов на доходы для физических лиц свыше 5 миллионов рублей в год.