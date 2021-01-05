Люди старше 65 лет не смогут попасть на рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

«Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», говорится на сайте Русской Православной Церкви. Отмечается, что всех остальных верующих будут пропускать на ночную патриаршую службу 7 января только по приглашениям. Кто и как их сможет получить, не уточняется. Прямую трансляцию богослужения покажут на федеральных телеканалах.

Вход на ночную службу в Храм Христа Спасителя на Пасху и Рождество уже не первый раз осуществляется по специальным приглашениям. Однако, в отличие от этого года, никаких ограничений по возрасту ранее не было. Прошлое пасхальное богослужение из-за коронавируса прошло без прихожан.