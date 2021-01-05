Украина получила от Тегерана проект технического отчета о сбитом Boeing 737

Он был получен 31 декабря. Киеву предоставлено два месяца на комментарии и замечания, сообщил сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Министр отметил, что никаких официальных сообщений по поводу суммы компенсаций Украина от Ирана не получала, передает «Интерфакс».

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января прошлого года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.