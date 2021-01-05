Страны персидского заливы восстановили дипломатические отношения с Катаром

Блокада была объявлена из-за подозрений в поддержке терроризма и проиранской позиции со стороны Дохи.

Спустя три с половиной года региональной изоляции соседи Катара снимают введенные ограничения, открывают свое воздушное пространство, а также морские и сухопутные границы. Эмир Катара впервые за этот срок посетил саммит стран Персидского залива. Соглашение о прекращении дипломатического кризиса подписали руководители Бахрейна, Объединенных арабских эмиратов, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, которая проводит встречу.

На церемонии, которую арабские телеканалы транслировали в прямом эфире, присутствовал советник Трампа по Ближнему Востоку и его зять Джаред Кушнер. Наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил США за посредничество и отметил важную роль саммита в укреплении региональной стабильности на фоне обострения отношений с Ираном.

Агентство Reuters в этой связи обращает внимание на очередной успех ближневосточной политики Вашингтона по объединению арабских стран и Израиля против Тегерана.