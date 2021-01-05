Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей страны

По его словам, там будут восстановлены религиозные и исторические памятники. Шуша перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе.
2021-01-05T16:35:53+03:00
2021-01-05T16:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 05 января 2021
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