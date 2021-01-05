Президент России Путин и канцлер Германии Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин от коронавируса. Они договорились о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран. Об итогах телефонного разговора сообщается на сайте Кремля. В ходе беседы «затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования».

Ранее российский Минздрав сообщил о готовности властей Германии сотрудничать в производстве российских вакцин от коронавируса.