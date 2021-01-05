Избранный президент США Джо Байден призвал своих сторонников активно голосовать на выборах в Сенат в штате Джорджия

Он подчеркнул, что это голосование определит политический курс страны на многие годы.
От результата сегодняшних выборов зависит, сохранят ли республиканцы контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам.
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Он подчеркнул, что это голосование определит политический курс страны на многие годы.
От результата сегодняшних выборов зависит, сохранят ли республиканцы контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам.
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)