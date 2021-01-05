Десятки человек стали жертвами бомбардировки на свадьбе в африканском Мали

Издание A Bamako пишет со ссылкой на источники о не менее 20 погибших мирных жителях. РИА «Новости» отмечает, что по другим данным жертвами стали около сотни человек. Авиаудары нанес в ночь на 4 января неопознанный самолет. Трагедия произошла в центральной части Мали недалеко от города Дуэнца. Отмечается, что причиной произошедшего могла стать ошибка военных летчиков. Боевой авиацией в Мали располагают местные ВВС, миротворцы ООН, а также французские военные, проводящие операцию «Бархан».