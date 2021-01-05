Лидеры стран Персидского залива подписали документ о прекращении дипломатического конфликта с Катаром

Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подписали соглашение о прекращении дипломатического кризиса с Катаром. Встреча состоялась сегодня в саудовском городе Эль-Уля. В ней приняли участие лидеры Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. Прямую трансляцию вел телеканал «Аль-Арабия».

Соглашение о примирении, о котором объявил накануне глава МИД Кувейта, нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.

