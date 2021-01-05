Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шушу культурной столицей страны

Кроме того, Алиев распорядился построить международный аэропорт в городе Физули. Он подчеркнул, что строительство аэропорта позволит приглашать в Шушу иностранных гостей.
2021-01-05T16:07:40+03:00
2021-01-05T16:07:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:07, 05 января 2021
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