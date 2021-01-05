Жители Петербурга выстроились в очередь перед дежурной поликлиникой, чтобы попасть ко врачу

Однако даже пациента после коронавируса медики выписали без осмотра.
По оценке корреспондента «Эха Москвы», в очереди перед зданием поликлиники номер 106 стояли несколько десятков человек.
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Однако даже пациента после коронавируса медики выписали без осмотра.
По оценке корреспондента «Эха Москвы», в очереди перед зданием поликлиники номер 106 стояли несколько десятков человек.
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