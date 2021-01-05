В Минздраве России утверждают, что вакцина от коронавируса Спутник показывает высокую эффективность и безопасность

В Министерстве здравоохранения России утверждают, что вакцина от коронавируса Спутник показывает высокую эффективность и безопасность. Об этом сообщил заместитель министра Виктор Фисенко. По его словам, регистрация вакцины была абсолютно оправданной, так как позволяла обеспечить защиту россиян от коронавируса в сжатые сроки.

В свою очередь, разработчик, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивает. Что вакцина более чем проверена, а западные разработчики идут по российскому пути. По данным Гинцбурга, прививки от короанвируса уже сделали более одного миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.