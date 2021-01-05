Журналистку из Кузбасса пригласили на допрос по делу о клевете

Наталья Зубкова связывает это с расследованием об аварийном состоянии одной из школ.

Наталья Зубкова руководит интернет-изданием «Новости Киселевска», которое освещает жизнь города. По ее словам, в воскресенье ей позвонила полицейский дознаватель и потребовала прийти на допрос. В ответ на просьбу прислать повестку, женщине пригрозили доставку силами участковых. Инициатива провести следственные действия по делу о клевете исходит якобы от городского прокурора.

Журналистка связывает преследование с публикациями о местной школе, которая, судя по документам, не пригодна для дальнейшей эксплуатации, а стоимость реконструкции сопоставима с ценой нового здания. По сообщениям интернет-издания «Абажур», городские депутаты и прокуратура признали, что со школой все в порядке.

После обсуждения проблемы в социальных сетях Зубкова обвинила власти, а также владелицу одного из магазинов в вымогательстве и незаконной публикации личных данных. На ее заявление полиция не отреагировала, зато, с ее слов, завела дело о клевете против нее самой.

Наказание за клевету было ужесточено в конце прошлого года и предусматривает теперь лишение свободы и крупный денежный штраф.