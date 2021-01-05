Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин хороший человек и не способен на преступления, которые ему приписывают – об этом он заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. При этом Песков признался, что после жесткой критики Путина — «жить не хочется». Президент, по его словам, беспощаден к предательству и воровству.
2021-01-05T15:35:18+03:00
2021-01-05T15:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 05 января 2021
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