Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс попросили ФБР завести уголовное дело против Дональда Трампа

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс попросили ФБР завести уголовное дело против действующего президента Дональда Трампа, — сообщает телеканал NВС-Ньюз. Поводом для расследования стал обнародованный телефонный разговор Трампа с госсекретарем штата Джорджия во время которого Трамп потребовал найти достаточное количество голосов в его поддержку.

Демократы считают, что это доказывает желание Трампа сфальсифицировать результаты президентских выборов.