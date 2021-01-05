42% россиян ожидают роста безработицы в стране в 2021 году, — показал опрос Фонда Общественное мнение

Об этом передает «Интерфакс». Более 40% респондентов не ждут изменений в экономической ситуации в стране, 28% сограждан ожидают улучшений. На худшее настроены 23% опрошенных.
2021-01-05T15:33:10+03:00
2021-01-05T15:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 05 января 2021
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