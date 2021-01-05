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15:05, 05 января 2021

Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо

Об этом объявили иранские власти. ООН призвала Тегеран соблюдать условия ядерной сделки, которая предполагает обогащение урана на уровне не более 3%. США уже назвали действия Ирана ядерным шантажом.

Решение иранских властей повысить уровень обогащения урана, а также задержание южнокорейского судна в Персидском заливе это попытка повлиять на Запад и добиться отмены американских санкций, — считают западные наблюдатели.

Действия Ирана имеют целью наращивание давления на США на исходе президентского срока Дональда Трампа, чей выход из ядерного соглашения два года назад дал старт новым инцидентам двусторонней конфронтации, передает Ассошиейтед пресс. — Препровождение южнокорейского танкера с нефтепродуктами в один из иранских портов за якобы «загрязнение окружающей среды», отмечает агентство, совпадает с намеченными на ближайшие дни переговорами между Сеулом и Тегераном о размораживании нескольких миллиардов долларов, вырученных Ираном от продажи нефти. Рейтер напоминает, что иранские власти уже в 2019 –м году начали нарушать оговоренные с МАГАТЭ параметры обогащения урана, одновременно с этим давая понять Западу, что они готовы вернуться к прежним концентрациям ядерных материалов – при отмене американских санкций. В своем Твиттере министр иностранных дел Мохаммад-Джавад Зариф назвал предпринятые Ираном шаги, цитата, «полностью обратимыми».

Как отмечает Би-би-си, ссылаясь на мнение ряда экспертов, решение Тегерана «с большой долей вероятности напротив усложнит переговорный процесс, нацеленный на возвращение к ядерной сделке 2015 года».



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