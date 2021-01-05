Президент России и канцлер Германии обсудили возможность совместного производства вакцин против коронавируса

О телефонном разговоре сообщается на сайте Кремля. В пресс-службе добавили, что в ходе разговора затрагивались также некоторые аспекты урегулирования на востоке Украины.

В Кремле утверждают, что президент России Владимир Путин по-прежнему очень хорошо относится к Западу – об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Песков считает, что США «сломали правила и устроили беспредел» с международной политике. Вместе с тем он уверен, что мировой войны не будет, пока сохраняется ядерный паритет.