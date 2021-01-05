Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник» рапортуют о том, что ей привиты уже более миллиона россиян

Каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он уверяет, что новых нежелательных реакций у тех россиян, кому ввели препарат Спутник, нет. Состояние привитых оценивают министерство здравоохранения и Росздравнадзор. Число вакцинированных Гинцбург оценил более чем в миллион человек, сообщает агентство РИА. Он также рассказал, что до конца новогодних праздников в оборот поступит ещё полтора миллиона доз препарата. Напомню, что параллельно с вакцинацией проходит финальная фаза исследований Спутника — его тестируют на добровольцах. Вакцина проверена, уверяет директор центра-разработчика. Он сослался на другие страны, в которых производители при регистрации своих препаратов от ковида действуют по тому же принципу, что и Россия. Кроме того учёный уверяет, что новых побочных явлений не выявлено и в Аргентине, куда Россия наряду с другими поставила свой препарат. В прошлую субботу министр здравоохранения объявил о более восьмистах тысячах привитых россиян. Пользователи соцсетей усомнились в словах Михаила Мурашко с учетом не столь крупных поставок партий Спутника в отдельные регионы страны.

Организовать вакцинацию от коронавируса по всей стране президент потребовал в начале декабря. Власти обещали, что прививать население будут добровольно и бесплатно. Сначала препарат получат учителя и медики, но регионы могут расширять этот список.