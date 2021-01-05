Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сильным преувеличением предположение о войнах между башнями Кремля и чиновниками администрации. По словам Пескова, бывают жесткие споры, но это рабочие моменты. Он также назвал Телеграм-каналы «российским феноменом и платными дешевыми сливными бачками».