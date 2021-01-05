Лукашенко: Если жителям Белоруссии не нравится нынешний президент, они смогут поменять его только с помощью выборов

Если жителям Белоруссии не нравится нынешний президент, они смогут поменять его только с помощью выборов, — заявил президент республики Александр Лукашенко. Его цитирует государственное агентство БелТА. Стоит напомнить, что в Белоруссии не стихают протесты после президентских выборов, на которых, по данным ЦИКа, Лукашенко набрал более 80% голосов. Белорусская оппозиция называет выборы сфальсифицированными, многие европейские страны не признают Лукашенко легитимным президентом.
2021-01-05T14:33:16+03:00
2021-01-05T14:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 05 января 2021
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