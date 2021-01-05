В Минздраве утверждают, что вакцина от коронавируса «Спутник» показывает высокую эффективность и безопасность

В Министерстве здравоохранения России утверждают, что вакцина от коронавируса «Спутник» в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность. Заместитель министра Виктор Фисенко заявил, что в условиях пандемии регистрация вакцины была абсолютно оправданной, поскольку это позволит обеспечить защиту населения от коронавируса в максимально сжатые сроки. Фисенко добавил, что по такому же пути пошли власти США, Евросоюза и Великобритании. Широкая вакцинация препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca идет параллельно с клиническими исследованиями.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, сообщил, что до конца праздников в гражданский оборот поступит полтора миллиона доз «Спутника», по данным Гинцбурга, «Спутником» уже привиты более 1-го миллиона россиян. 29-го декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице вакцинированы 50 тысяч человек.