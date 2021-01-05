Сборная России лишилась шансов стать чемпионом мира среди молодежных команд

В полуфинале россияне были разгромлены хоккеистами Канады.

Результат матча абсолютно закономерен. Россия уступила хозяевам чемпионата безоговорочно. Общий итог был очевиден уже после первого периода, который наши проиграли 0-3. Была надежда на вдохновение голкипера Аскарова, но он тоже провел нервный матч. Две шайбы влетели в ворота, когда он потерял клюшку да и в остальных моментах не выручил. Впрочем, рассчитывать на вратаря, если не забиваешь сам – странно, а забивали россияне с большим трудом даже более скромным соперникам. Канаде Россия проиграла 0-5. Главный тренер Игорь Ларионов сказал, что не ожидал такого начала от канадцев, хотя именно так они начинали каждый матч, даже когда на лед выходил он сам. Капитан команды Василий Подколзин извинился перед болельщиками и пообещал побороться за бронзу. Соперником в мате за третье место будет команда Финляндии, которая сравняла счет во втором полуфинале, уступая две шайбы американцам, но пропустила за полторы минуты до конца 3-4.

В финале сыграют сборные Канады и США. Оба матча пройдут предстоящей ночью.