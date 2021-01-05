«Новая газета» узнала о высылке иностранцев, которые, по мнению ФСБ, угрожают безопасности РФ, без доказательств

«Новая газета» узнала о высылке иностранных граждан, которые, по мнению ФСБ, угрожают безопасности страны, без предъявления доказательств. Ведомство, по данным издания, обычно мотивирует свои действия другими правонарушениями. Эти данные, по мнению «Новой газеты», косвенно указывают на нарушение независимости суда.