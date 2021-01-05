Разработчики утверждают, что около 1,5 млн доз вакцины «Спутник» поступит в гражданский оборот до конца праздников

Разработчик отечественной вакцины спрогнозировал поступление 1,5 миллионов доз препарата в гражданский оборот до конца новогодних праздников. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал агентству ТАСС, что от коронавируса в стране уже привились более миллиона россиян. По заверениям специалиста никаких новых побочный реакций на вакцину «Спутник» не зафиксировано.

Число жертв коронавируса в России, согласно официальным данным вплотную приблизилось к 60 тысячам. Оперативный штаб сообщил, что за сутки умерли еще более 500 пациентов. Заразились свыше 24 тысяч человек. При этом Москва снова опередила Санкт-Петербург по приросту новых инфицированных. Накануне в этой статистике города впервые с начала эпидемии поменялись местами.



Число госпитализаций больных с коронавирусом снизилось в Петербурге. Чиновники уверены, что горожане просто реже обращаются к медикам.

Поток пациентов, которых направляют в больницы с коронавирусом и пневмониями, в первые дни нового года упал на треть по сравнению с данными конца декабря. Об этом 78-му телеканалу сообщила представитель комитета Смольного по здравоохранению. Чиновники объяснили снижение с тем, что петербуржцы в выходные реже обращаются к медикам. Однако, вирус может поражать лёгкие в то время, когда человек чувствует себя неплохо, поэтому больным не стоит отказываться от госпитализации, напомнили в комитете. Добавлю, что по сообщению городского корсовета по противодействию инфекции в Петербурге уменьшилось количество пациентов в стационарах, принять больных готовы 20% коек.По официальным данным за последние сутки в Петербурге выявили 3649 новых случаев коронавируса. Это на 8 меньше, чем днём ранее. За 24 часа от инфекции скончались 73 человека, выздоровели более 1700.

Пока российские власти не спешат вводить новые ограничения из-за эпидемии, в некоторых странах Европы видят необходимость жестких мер. Так очередной, уже третий по счету, карантин вводит Великобритания. Об этом в видеообращении к нации сказал премьер-министр Борис Джонсон.

По словам Джонсона, все школы Соединенного королевства должны перейти на дистанционный формат обучения. Кроме того, вступает в силу запрет на выход из дома за исключением уважительных причин. Ограничения продлятся как минимум до середины февраля.

По сообщениям агентства «Ассошиэйтед пресс», Германия собирается продлить режим изоляции как минимум до конца января – этот вопрос сегодня канцлер обсудит с руководителями федеральных земель. В Австрии, где жесткий карантин действует с декабря, власти с сожалением отмечают, что не видят никаких причин снимать ограничения досрочно.