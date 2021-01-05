Z Архив новостей новости
5 12 6 248
14:07, 05 января 2021

Разработчики утверждают, что около 1,5 млн доз вакцины «Спутник» поступит в гражданский оборот до конца праздников

Разработчик отечественной вакцины спрогнозировал поступление 1,5 миллионов доз препарата в гражданский оборот до конца новогодних праздников. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал агентству ТАСС, что от коронавируса в стране уже привились более миллиона россиян. По заверениям специалиста никаких новых побочный реакций на вакцину «Спутник» не зафиксировано.

Число жертв коронавируса в России, согласно официальным данным вплотную приблизилось к 60 тысячам. Оперативный штаб сообщил, что за сутки умерли еще более 500 пациентов. Заразились свыше 24 тысяч человек. При этом Москва снова опередила Санкт-Петербург по приросту новых инфицированных. Накануне в этой статистике города впервые с начала эпидемии поменялись местами.

Число госпитализаций больных с коронавирусом снизилось в Петербурге. Чиновники уверены, что горожане просто реже обращаются к медикам.
Поток пациентов, которых направляют в больницы с коронавирусом и пневмониями, в первые дни нового года упал на треть по сравнению с данными конца декабря. Об этом 78-му телеканалу сообщила представитель комитета Смольного по здравоохранению. Чиновники объяснили снижение с тем, что петербуржцы в выходные реже обращаются к медикам. Однако, вирус может поражать лёгкие в то время, когда человек чувствует себя неплохо, поэтому больным не стоит отказываться от госпитализации, напомнили в комитете. Добавлю, что по сообщению городского корсовета по противодействию инфекции в Петербурге уменьшилось количество пациентов в стационарах, принять больных готовы 20% коек.По официальным данным за последние сутки в Петербурге выявили 3649 новых случаев коронавируса. Это на 8 меньше, чем днём ранее. За 24 часа от инфекции скончались 73 человека, выздоровели более 1700.

Пока российские власти не спешат вводить новые ограничения из-за эпидемии, в некоторых странах Европы видят необходимость жестких мер. Так очередной, уже третий по счету, карантин вводит Великобритания. Об этом в видеообращении к нации сказал премьер-министр Борис Джонсон.
По словам Джонсона, все школы Соединенного королевства должны перейти на дистанционный формат обучения. Кроме того, вступает в силу запрет на выход из дома за исключением уважительных причин. Ограничения продлятся как минимум до середины февраля.

По сообщениям агентства «Ассошиэйтед пресс», Германия собирается продлить режим изоляции как минимум до конца января – этот вопрос сегодня канцлер обсудит с руководителями федеральных земель. В Австрии, где жесткий карантин действует с декабря, власти с сожалением отмечают, что не видят никаких причин снимать ограничения досрочно.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 31 декабря Поздравить…

5 216 6 5885 31.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Длинные зимние каникулы и другие решения В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте…

5 72 6 18003 29.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 124 6 9612 01.01
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 371 6 72576 29.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Нет никакой необходимости ликвидировать Алексея Навального. Потому что Алексей Навальный с точки зрения большинства населения является предателем и никогда у него нет никаких шансов получить поддержку…

5 81 6 11198 04.01
#слушать 39:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

«Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными…» Сегодня не все хотят вспоминать о просчетах Сталина, которые повлекли за собой поражения Красной армии летом и осенью 1941 года, трагедию миллионов наших военнопленных и граждан, оказавшихся на оккупированной территории…

5 316 6 48687 04.01
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Великий Советский Союз рухнул от двух инъекций Михаила Горбачева: против страха и против репрессий Как бы там ни было, главное в личности Михаила Сергеевича то, что он оказался не душегубом, не маньяком власти, упивающимся страданиями и кровью других…

5 90 6 14766 11:17
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: В сентябре Путина будут пытаться свергнуть с поста президента Готовится какая-то атака со всех сторон. Идеальный шторм. Я думаю, что он состоится в районе июля-августа. Для того чтобы раскачать ситуацию к сентябрю и уже перейти к решительному штурму…

5 175 6 29399 09:18
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Ожидания и реальность — 2021 Это давление, разумеется, будет сохраняться — и учитывая антироссийскую риторику новой американской администрации мы увидим немало интересных попыток взорвать ситуацию вблизи от российских границ…

5 31 6 5334 04.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

И как только американцы справляются? Нет никаких «федеральных округов» и полпредств. И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...

5 587 6 101255 02.01
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 228 6 40978 01.01
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

«Путин поручил проработать…» Три триллиона рублей расходов на оборону — от кого? Кто в последние 75 лет на нас нападал? Может, сэкономить любую половину?..

5 65 6 14348 04.01
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 36 6 8112 31.12
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

От агентов слышу! В моем представлении те, кто считает, что это недостижимо для русских людей, как раз и являются русофобами и агентами врагов России, не желающими своей стране благополучия и процветания…

5 96 6 22745 07:22
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Welcome to the club Метка «иностранный агент» сегодня безошибочно означает не-принадлежность к правящим ворам и убийцам, не правда ли? Это очень немало, я считаю. Я нашиваю эту метку…

5 257 6 62806 30.12
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ До свидания, 2020 год! До свидания, 2020 год! Неужели 2020 год действительно самый плохой в истории, как сегодня уже начали писать? Даже поверхностный взгляд на историю ХХ века показывает, что бывали годы НАМНОГО хуже…

5 35 6 8748 02.01
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Ряд смертей общественных деятелей в регионах совпали с визитом туда предполагаемых отравителей Алексея Навального На это обращает внимание телеканал Дождь…

5 43 6 22912
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Поздравлять не с чем, потому что вся та мерзость, которая была посеяна в 20-м году, должна взойти и бурно заколоситься в 21-м…

5 54 6 103200 30.12
#слушать 52:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 3109 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 169 6 400429 31.12
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин себе подарок уже сделал: подарил себе кучу безумных законов, согласно которым всё население страны можно объявить иноагентами или врагами народа, как оно по-старому…

5 104 6 90081 02.01
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8933056
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4752762

Сегодня в эфире