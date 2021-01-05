Действия Ирана, резко увеличившего уровень обогащения урана, повысили напряженность на Ближнем Востоке

Вашингтон обвинил Тегеран в ядерном шантаже. Пекин призвал стороны к спокойствию и сдержанности.

После рекордной торговой сессии в понедельник рынок акций за несколько часов успел отыграть большую часть роста предыдущего дня. Индекс Мосбиржи держится на уровне 3340 пунктов. Цены большинства голубых фишек снизились в пределах двух процентов. Больше других подешевели акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти. В зеленой зоне торгуются акции Фармсинтеза и Фосагро.

Иностранные валют на бирже дорожают в среднем почти на процент. Доллар растет до 74 рублей и 90 копеек, евро – до 92 рублей.

Нефть марки Brent на международной бирже в Лондоне также растет в цене. Мартовские фьючерсы торгуются в районе 51 доллара за баррель. На стоимость влияют переговоры стран ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия пока не смогли договориться по объемам добычи.

Европейские фондовые индексы сегодня снижаются на опасениях из-за введения жестких коронавирусных ограничений в регионе, отмечает агентство Интерфакс.

Москва ранее призывала к справедливому решению иранской ядерной проблемы, исходя из законного права Исламской республики на мирный атом. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, единственный способ не допустит конфликта – мирные переговоры. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». Морозов добавил, что если договоренности не будет достигнуты, ситуация может обостриться вплоть до военных столкновений.

Решение о повышении уровня обогащения урана и последующее задержание Тегераном южнокорейского судна в Персидском заливе являются очевидной попыткой повлиять на Запад и добиться отмены американских санкций, отмечают зарубежные наблюдатели.

Действия Ирана имеют целью наращивание давления на США на исходе президентского срока Дональда Трампа, чей выход из ядерного соглашения два года назад дал старт новым инцидентам двусторонней конфронтации, передает Ассошиейтед пресс. — Препровождение южнокорейского танкера с нефтепродуктами в один из иранских портов за якобы «загрязнение окружающей среды», отмечает агентство, совпадает с намеченными на ближайшие дни переговорами между Сеулом и Тегераном о размораживании нескольких миллиардов долларов, вырученных Ираном от продажи нефти. Рейтер напоминает, что иранские власти уже в 2019 –м году начали нарушать оговоренные с МАГАТЭ параметры обогащения урана, одновременно с этим давая понять Западу, что они готовы вернуться к прежним концентрациям ядерных материалов – при отмене американских санкций. В своем Твиттере министр иностранных дел Мохаммад-Джавад Зариф назвал предпринятые Ираном шаги, цитата, «полностью обратимыми».

Как отмечает Би-би-си, ссылаясь на мнение ряда экспертов, решение Тегерана «с большой долей вероятности напротив усложнит переговорный процесс, нацеленный на возвращение к ядерной сделке 2015 года».