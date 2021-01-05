Единственный способ сдерживания Ирана в обогащении урана – переговорный процесс – депутат Морозов

Иран начал обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Единственный способ сдерживания в этой ситуации, считает депутат Госдумы РФ от ЛДПР Антон Морозов, это переговорный процесс. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Россия всегда выступала за то, чтобы ограничивать распространение оружия массового поражения. Мы всячески продвигали различные международные форматы, которые запрещают обогащение урана до высоких уровней, которые позволяют создавать ядерное оружие. Но при этом необходимо учитывать интересы государств, участвующих в этом процессе — не просто запрещать и принуждать к тому, чтобы они не обогащали уран, а договариваться. Иран является очень крупной державой и довольно длительный период находится под международными санкциями. И как показала практика, никакое внешнее давление на них не действует. Поэтому единственный способ сдерживания в данном случае является договорный процесс», — сказал депутат.

А.Морозов выразил надежду, что с приходом новой администрации Белого дома переговоры по этому вопросу удастся срочно возобновить и заключить новую сделку.

«Сделка, которая гарантировала, что страны-участницы, в том числе Иран, не будут обогащать уран до оружейного уровня, к сожалению больше не работает, так как США в свое время вышли из нее. Таким образом это спровоцировало других участников, включая Иран, на производство урана более высокого уровня обогащения, что создает угрозы безопасности во всем мире. Я надеюсь, что с приходом нового президента в Белый дом переговоры удастся срочно возобновить и заключить новую сделку, чтобы ввести соответствующие ограничения и не допустить распространения оружия массового поражения», — отметил он.

Россия всячески будет стремится к тому, подчеркнул А.Морозов, чтобы этот переговорный процесс был возобновлен и была достигнута новая договоренность, которая будет соблюдаться всеми сторонами этого процесса.