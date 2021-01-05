Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по православным храмам в преддверии Рождества

Будет проверяться работа пожарной сигнализации и состояние первичных средств пожаротушения. В рождественскую ночь у храмов будут дежурить спасатели, — сообщает ТАСС.
2021-01-05T13:38:30+03:00
2021-01-05T13:46:50+03:00
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13:38, 05 января 2021
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