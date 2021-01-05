11% россиян опасаются, что 2021 год будет хуже, чем 2020, — показал опрос портала SuperJob

Больше всего респонденты боятся потерять работу, а также безденежья и болезней. 22% опрошенных заявили, что не испытывают страха перед 2021 годом. Молодежь больше других переживает из-за ограничений в сфере развлечений, состоятельные граждане – из-за закрытых границ.
2021-01-05T13:38:08+03:00
2021-01-05T13:46:15+03:00
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13:38, 05 января 2021
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