11% россиян опасаются, что 2021 год будет хуже, чем 2020, — показал опрос портала SuperJob

Больше всего респонденты боятся потерять работу, а также безденежья и болезней. 22% опрошенных заявили, что не испытывают страха перед 2021 годом. Молодежь больше других переживает из-за ограничений в сфере развлечений, состоятельные граждане – из-за закрытых границ.