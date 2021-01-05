Пресс-секретарь президента России считает, что «США сломали правила и устроили беспредел в мировой политике»

Вместе с тем Песков считает, что мировой войны не будет, пока сохраняется ядерный паритет. При этом президент России, по словам Пескова, по-прежнему очень хорошо относится к Западу.
2021-01-05T13:37:47+03:00
2021-01-05T13:45:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769144-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3376746.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:37, 05 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)