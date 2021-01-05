Главреда кемеровского издания вызвали на допрос по уголовному делу о клевете из-за статьи о состоянии местной школы

Главного редактора кемеровского издания «Новости Киселевска» Наталью Зубкову вызвали на допрос по уголовному делу о клевете из-за статьи о состоянии местной школы. Издание рассказывало о том, что родительский комитет собирает деньги на лампочки при достаточном финансировании из бюджета. По словам самой журналистки, инициатива допроса исходит от городского прокурора Алексея Трефилова в связи со вступлением в силу нового закона, предусматривающего крупные штрафы и лишение свободы за клевету, — сообщает «Новая газета».