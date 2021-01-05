В России с начала пандемии более 59,5 тысяч человек скончались от коронавируса

За прошедшие сутки умерли 518 человек – сообщает оперативный штаб. За последние 24 часа выявлено более 24-х тысяч новых случаев. Москва снова лидирует по количеству заразившихся. На втором месте Санкт-Петербург.
2021-01-05T13:33:26+03:00
2021-01-05T13:35:20+03:00
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13:33, 05 января 2021
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