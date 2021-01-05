Разработчики утверждают, что около 1,5 млн доз вакцины «Спутник» поступит в гражданский оборот до конца праздников

Разработчики утверждают, что около полутора миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник» поступит в гражданский оборот в России до конца новогодних праздников. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что уже привились более 1 миллиона россиян, и не зафиксировано новых побочных реакций на вакцину, кроме тех, которые перечислены в инструкции.

Ранее руководитель греческого Национального комитета по вакцинации профессор Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации, используя вакцину, не прошедшую всех испытаний.