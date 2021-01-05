Действия Ирана в связи с началом обогащения урана до 20% в мире воспринимаются как вызов – эксперт

Президент Ирана Хасан Рухани распорядился начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Такие действия Ирана вызывают ожидаемую реакцию – всеобщего жесткого протеста. Об этом высказал свое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра «Европа-Ближний Восток» института Европы РАН Александр Шумилин.

«Действия Ирана в данном контексте в регионе и в мире в целом воспринимаются как вызов. Руководство Ирана действует в соответствии со сценарием, который был разработан им еще во времена Трампа, во времена противостояния США. И сейчас это приобретает особое значение», — сказал он.

По мнению А.Шумилина, администрация Д.Байдена намерена вернуться к договоренностям в какой-то форме с Ираном, совместно со странами Евросоюза, и «рассчитывает на определенную сдержанность со стороны Тегерана, на понимание новой ситуации».

«Однако Иран действует в прежнем режиме, в режиме жесткого давления на участников ядерной сделки. И эта политика не может не вызывать озабоченности в Европе. Действия Ирана вызывают ожидаемую реакцию — жесткого протеста, который оборачивается призывами к администрации Байдена не смягчать позиции Вашингтона по отношению к Ирану, а предпринимать действия не менее жесткие, чем делала это администрация Трампа», — отметил он.

Блок арабских государств и Израиль, добавил эксперт, могут тоже резко активизировать давление на Вашингтон, и одновременно на ведущие страны Евросоюза с тем, чтобы «не смягчать позиции по отношению к Ирану».