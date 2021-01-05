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13:05, 05 января 2021

Информационный проект Еврокомиссии опубликовал рейтинг провалов российской пропаганды в 2020 году

Главной неудачей российской пропаганды в Брюсселе считают освещение ситуации с отравлением политика Алексея Навального. Портал «Европейский союз против дезинформации» обвиняет авторов версий, отличающихся от принятых в ЕС в непрофессионализме. Отсутствием должной квалификации по мнению создателей рейтинга, который цитирует «Радио Свобода», отличаются также сотрудники ФСБ. На второй позиции попытки российских СМИ дискредитировать вакцины от коронавируса, которые производят на западе. Особо упоминается тот факт, что после начала сотрудничества компании АстраЗенека с институтом имени Гамалеи, негативные упоминания фирмы прекратились. Замыкает первую тройку лично Никита Михалков, который выдал мнимые фото белорусских протестов за настоящие в своей программе. Кроме того, портал упоминает президента Белоруссии Александра Лукашенко с перехватом разговора агентов западных спецслужб.

Ниже в рейтинге располагается депутат Алексей Журавлев, который рассказал о притонах для зоофилов в Европе и телерадиоведущий Владимир Соловьев.



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