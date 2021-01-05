Турецкие ученые объявили о создании прибора, способного диагностировать коронавирус за 10 секунд

Принцип действия устройства под названием «Диагновир» основан на оптических свойствах. Для тестирования образец из слизистой оболочки ротовой полости смешивается со специальным раствором и помещается в прибор. Если цвет меняется, это означает наличие вируса. В сообщении, которое цитирует агентство РИА Новости утверждается, что в ходе доклинических исследований устройство показало 99-процентную эффективность.