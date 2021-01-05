Турецкие ученые объявили о создании прибора, способного диагностировать коронавирус за 10 секунд

Принцип действия устройства под названием «Диагновир» основан на оптических свойствах. Для тестирования образец из слизистой оболочки ротовой полости смешивается со специальным раствором и помещается в прибор. Если цвет меняется, это означает наличие вируса. В сообщении, которое цитирует агентство РИА Новости утверждается, что в ходе доклинических исследований устройство показало 99-процентную эффективность.
2021-01-05T13:04:26+03:00
2021-01-05T13:05:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769126-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3376720.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:04, 05 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)