Рынок российских акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

Рубль ослабел по отношению к иностранным валютам.

После рекордной торговой сессии в понедельник рынок акций за несколько часов успел отыграть большую часть роста предыдущего дня. Индекс Мосбиржи держится на уровне 3340 пунктов. Цены большинства голубых фишек снизились в пределах двух процентов. Больше других подешевели акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти. В зеленой зоне торгуются акции Фармсинтеза и Фосагро.

Иностранные валют на бирже дорожают в среднем почти на процент. Доллар растет до 74 рублей и 90 копеек, евро – до 92 рублей.

Нефть марки Brent на международной бирже в Лондоне также растет в цене. Мартовские фьючерсы торгуются в районе 51 доллара за баррель. На стоимость влияют переговоры стран ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия пока не смогли договориться по объемам добычи.

Европейские фондовые индексы сегодня снижаются на опасениях из-за введения жестких коронавирусных ограничений в регионе, отмечает агентство Интерфакс.