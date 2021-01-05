Москва попросила у Баку правовой помощи при расследовании дела о российском вертолете

Его сбили перед завершением конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Двое российских военных погибли.

При расследовании появилась необходимость уточнить личности подозреваемых и обстоятельства инцидента. Баку попросили помочь, пояснил агентству Интерфакс осведомлённый источник. Он уточнил, что после получения материалов из Азербайджана решат вопрос о предъявлении обвинения в убийстве российских пилотов. Москва, скорее всего, направит материалы следствия в Баку для привлечения виновных к ответственности, сообщил собеседник Интерфакса. Он отметил, что дело теперь расследуют по более тяжкой статье — Умышленное убийство двух и более человек. Наказание — вплоть до пожизненного заключения. До этого была статья о нарушении правил полётов, которые привели к смерти по неосторожности.

Инцидент, напомним, произошёл вечером 9 ноября на границе Армении и Азербайджана. Тогда еще шла война в Нагорном Карабахе. Вертолёт МИ-24 — он сопровождал российскую военную автоколонну — был сбит вне зоны боевых действий. Погибли двое российских военных, один был ранен. Тем же вечером лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашении о прекращении огня в зоне конфликта.

МИД Азербайджана утверждал, что военные страны случайно сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса вертолет над территорией Армении. Баку извинился, но как замечают СМИ, до сих пор не предоставил Москве сведений о тех, кто обстрелял вертолет.