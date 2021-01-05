Власти Индии сообщили об угрозе возникновения вспышки птичьего гриппа

На севере страны в заповеднике у озера Понг-Дам было обнаружено больше полутора тысяч мертвых птиц. Телеканал NDТV передает, что доступ к водоему в связи с этим был полностью закрыт, а туризм остановлен. В район озера выдвинулась специальная группа, чтобы выяснить обстоятельства гибели пернатых. Вокруг создана зона наблюдения радиусом 9 километров для того, чтобы следить за развитием инцидента. Продажа птицы и рыбы в этом районе пока приостановлена.
2021-01-05T12:34:44+03:00
2021-01-05T12:55:31+03:00
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12:34, 05 января 2021
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