Власти Индии сообщили об угрозе возникновения вспышки птичьего гриппа

На севере страны в заповеднике у озера Понг-Дам было обнаружено больше полутора тысяч мертвых птиц. Телеканал NDТV передает, что доступ к водоему в связи с этим был полностью закрыт, а туризм остановлен. В район озера выдвинулась специальная группа, чтобы выяснить обстоятельства гибели пернатых. Вокруг создана зона наблюдения радиусом 9 километров для того, чтобы следить за развитием инцидента. Продажа птицы и рыбы в этом районе пока приостановлена.