Французский банк заплатит больше 8,5 миллионов долларов из-за нарушений американских санкций по Сирии

Как говорится в пресс-релизе подразделения Минфина США, компания UBAF в период с 2011 по 2013 годы обработала свыше сотни платежей со стороны сирийских финансовых учреждений, находящихся под ограничениями на общую сумму 2 миллиарда долларов. Вашингтон впервые ввел санкции против Дамаска еще в 2004 году и с тех пор неоднократно их расширял.
2021-01-05T12:34:25+03:00
2021-01-05T12:49:16+03:00
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12:34, 05 января 2021
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