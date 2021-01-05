Французский банк заплатит больше 8,5 миллионов долларов из-за нарушений американских санкций по Сирии

Как говорится в пресс-релизе подразделения Минфина США, компания UBAF в период с 2011 по 2013 годы обработала свыше сотни платежей со стороны сирийских финансовых учреждений, находящихся под ограничениями на общую сумму 2 миллиарда долларов. Вашингтон впервые ввел санкции против Дамаска еще в 2004 году и с тех пор неоднократно их расширял.